Часть праха погибшей на Бали 18-летней российской блогерши развеют над океаном

Часть праха 18-летней российской блогерши Анастасии Тропицель, погибшей на Бали, развеют на острове. Об этом сообщается в аккаунте Instagram, который ведется от имени родителей девушки.

«Мы хотим позже выполнить ее желание и часть праха развеять над океаном на Бали», — говорится в сообщении. Отмечается, что для этого родителям Тропицель придется поехать на остров при первой возможности.

Анастасия Тропицель попала в аварию на мотоцикле 21 июня на Бали и разбилась. Вместе с ней на другом мотоцикле ехал ее молодой человек, он не пострадал. По его словам, девушка не превышала скорость и была аккуратна при вождении.

На аккаунт Тропицель подписано более миллиона пользователей. В описании профиля девушки утверждается, что она стала миллионершей в 15 лет.

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