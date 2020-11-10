Купившая Lamborghini Ивлеева заработала больше сотни штрафов за нарушения

Российская блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева заработала 142 штрафа, десятки из них — за несколько последних дней. Как сообщает «Автокод», за ее новым Lamborghini Aventador числится именно столько нарушений и часть из них еще не оплачены.

Отчет сайта показал практически безукоризненное состояние автомобиля и подсчитал все нарушения блогерши. За три месяца владения авто Ивлеева собрала 142 штрафа на общую сумму в 164,5 тысячи рублей.

При этом 23 из них до сих пор не оплачены. Неоплаченная сумма, 17,5 тысячи рублей, накопилась всего за пять дней, с 2 по 6 ноября. В основном все нарушения связаны с превышением скорости. Иногда Ивлеева получала по четыре-пять штрафов за день.

В октябре от Ивлеевой потребовали удалить видео с участием певца Олега Газманова, признав блогершу виновной в незаконной рекламе алкоголя. Сотрудники Федеральной антимонопольной службы (ФАС) подчеркнули, что она признана нарушительницей закона о рекламе.

29 июля телеведущая сообщила, что купила Lamborghini и призналась в соцсетях, что ее «распирает от гордости». Она рассказала, что с юности мечтала о таком автомобиле. В заключение Ивлеева призвала подписчиков бороться за мечты и достигать своих целей.