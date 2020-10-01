От Ивлеевой потребовали удалить видео с Газмановым

От российской телеведущей Анастасии Ивлеевой потребовали удалить видео с участием певца Олега Газманова, признав блогершу виновной в незаконной рекламе алкоголя. Об этом сообщается на сайте управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Ленинградской области.

Сотрудники ведомства подчеркнули, что Ивлеева признана нарушительницей закона о рекламе, так как разместила в сети рекламу алкогольной продукции. В комментарии ФАС говорится, что блогерше вынесено предписание о том, что «распространение видеоролика, рекламирующего алкоголь, необходимо прекратить».

В случае отказа удалить видео до 30 октября ФАС оштрафует блогершу. Для должностных лиц размер штрафа составляет от 12 до 20 тысяч рублей.

Дело о нарушении рекламного законодательства возбудили в сентябре из-за рекламы итальянского вермута в начале видео с участием певца Олега Газманова. В отдельном фрагменте, который длится 15 секунд, Ивлеева готовит коктейль. Блогерша наливает алкоголь и тоник в фирменный бокал под музыку. Бутылка вермута и посуда имеют логотип производителя и показаны на камеру.

В 2020 году Ивлеева уже попадала в скандал из-за алкоголя. Вечером 8 июня блогерша опубликовала короткое видео, в котором сообщила, что «решила выпить бокал шампанского» за отметку в 17 миллионов подписчиков в Instagram.

После мероприятия телеведущая села за руль автомобиля. На критику подписчиков блогерша заметила, что на самом деле выпила «буквально один глоток». Позже источник в окружении ведущей рассказывал, что полиция не стала проверять Ивлееву и что обвинения о вождении в нетрезвом виде не соответствуют действительности.