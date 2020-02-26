Популярное шоу бывшей участницы КВН обвинили в нарушении закона

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России нашла незаконную рекламу алкоголя в популярном шоу бывшей участницы КВН Ирины Чесноковой «Бар в большом городе». Об этом сообщается на сайте ведомства.

Поводом для обвинений в нарушении закона стал выпуск передачи на YouTube-канале от 24 октября 2019 года. В нем специалисты обнаружили стеллаж с бурбоном Jim Beam на заднем фоне, а также диалог о «вечеринках для каждого» в честь 225-летия компании.

По данным ведомства, у индивидуального предпринимателя был заключен договор на рекламу алкоголя этой марки с компанией АО «Денвью Лимитэд». В настоящее время в выпуске отсутствует фрагмент про бурбон и разговоре о вечеринках с упоминанием бренда.

Сотрудники ФАС России признали авторов видео нарушителями запрета на рекламу алкоголя, предписали возбудить дело и назначить штраф. По словам главы управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ведомства Татьяны Никитиной, договоры на рекламную интеграцию между компаниями и известными YouTube-каналами становятся все более популярными.

31-летняя Ирина Чеснокова играла в Премьер-лиге и Высшей лиге КВН в составе петербургской команды «Факультет журналистики». C 2014 по 2017 годы была одной из главных актрис программы «Однажды в России» на ТНТ. С 2017 года ведет собственное шоу «Бар в большом городе» на YouTube.

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