Рекламу о бесплатной кастрации неверных мужей признали оскорбительной

Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Санкт-Петербургу признало рекламу ветеринарной клиники, обещающей бесплатно кастрировать неверных мужей, оскорбительной. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно решению комиссии, реклама нарушает часть 6 статьи 5 («Общие требования к рекламе») закона «О рекламе», которая не допускает использования оскорбительных образов, сравнений и выражений.

На предпринимателя планируют возбудить дело об административном правонарушении, ему выдано предписание снять рекламу. Также ему грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей.

В ФАС заинтересовались рекламой ветеринарной клиники после того, как горожане возмутились щитом, установленным у станции метро «Улица Дыбенко». На нем было написано: «Акция! Кастрация: Кот — 1 тысяча рублей. Кошка — 2,5 тысячи рублей. Неверный муж — бесплатно».

В мае на щит поступило не менее пяти жалоб. Подавляющее большинство (87,5 процента) экспертов Ассоциации маркетинговой индустрии «Рекламный совет» посчитали, что реклама оскорбляет человеческое достоинство.

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