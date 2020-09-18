Ивлееву укусила муха цеце

Российскую блогершу и телеведущую Анастасию Ивлееву во время съемок программы «Орел и Решка» в Африке укусила муха цеце. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

По словам Ивлеевой, она не заметила муху и села на нее, после чего насекомое ее укусило. У телеведущей началась аллергия. «Все у меня — ноги, руки, шея — начало покрываться волдырями, дико чесаться. Организм отреагировал таким образом. Слава богу, были таблеточки», — рассказала она. Состояние блогерши улучшилось после приема антигистаминных средств.

В июле Ивлеева заявила, что заразилась коронавирусом вместе со своим мужем рэпером Элджеем. При этом она призвала подписчиков быть осторожными, поскольку «вирус никуда не делся». Музыкант разместил положительный результат теста на COVID-19, сопроводив его шуткой, что «у него корона, значит, он король».

Ивлеева стала ведущей «Орла и решки» в 2017 году. По сюжету дуэт ведущих оказывается в городе в качестве туристов. В результате жребия определяется, кто из них должен прожить выходные на 100 долларов, а кто — тратить неограниченные средства на «золотой банковской карте». В сентябре 2019 года был показан сезон «Ивлеева VS Бедняков» с блогершей и Андреем Бедняковым в качестве ведущих.