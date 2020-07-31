Ивлеева вернулась в «Орел и решку»

Блогерша Анастасия Ивлеева в своем Instagram объявила о том, что вновь будет вести тревел-шоу «Орел и решка», которое идет на телеканале «Пятница!» Это произошло после того, как под записью в аккаунте канала набралось 690 тысяч комментариев с просьбой вернуть ее в проект.

По словам Ивлеевой, в истории «Орла и решки» еще не было случая, когда зрители самостоятельно возвращали ведущую. «Вы просто взяли и решили мои планы на ближайшие полгода», — обратилась к поклонникам телеведущая. Она отметила, что ее шоу «ЗБС» также продолжит выходить.

«Осталось вылечить COVID-19 и вперед! Съемки, съемки, съемки!» — написала Ивлеева. Она подчеркнула, что не верит в происходящее, и что скучала по телеэкрану.

Ранее Ивлеева заявила, что заразилась коронавирусом вместе со своим мужем рэпером Элджеем. При этом она призвала подписчиков быть осторожными, поскольку «вирус никуда не делся». Музыкант разместил положительный результат теста на COVID-19, сопроводив его шуткой, что «у него корона, значит, он король».

Ивлеева стала ведущей «Орла и решки» в 2017 году. По сюжету дуэт ведущих оказывается в городе в качестве туристов. В результате жребия определяется, кто из них должен прожить выходные на 100 долларов, а кто — тратить неограниченные средства на «золотой банковской карте». В сентябре 2019 года был показан сезон «Ивлеева VS Бедняков» с блогершей и Андреем Бедняковым в качестве ведущих.