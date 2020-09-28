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Кудрявцева объяснила вырезанный из эфира выпад в сторону Ивлеевой

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Лера Кудрявцева
Лера Кудрявцева
Кадр: Ксения Собчак / YouTube

Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, что из телеэфира вырезали ее фразу в адрес Анастасии Ивлеевой, которую она произнесла во время вручения ТЭФИ. О произошедшем год назад на церемонии она рассказала в интервью Ксении Собчак, видео доступно на YouTube.

Ведущая вручала приз в номинации «Лучшее развлекательное шоу прайм-тайма». По словам Собчак, сидевшей в тот момент в зале, увидев, что жюри присудило победу проекту канала «Пятница» Agentshow, которое ведет Ивлеева, Кудрявцева сказала «Конечно, я так много матом не ругаюсь». Этот момент вырезали из трансляции, однако оставили ответ гендиректора «Пятницы» Николая Картозии, чьи проекты в 2019 году победили в 12 номинациях из 16.

Кудрявцева объяснилась за свой выпад. По ее словам, сейчас собственное поведение кажется ей глупым. «Это не обида, это несправедливость. ТЭФИ — это должно быть голосование людей за самые рейтинговые ток-шоу на нашем телевидении. Мое ток-шоу уже три года подряд самое рейтинговое по цифрам», — объяснила Кудрявцева. Ведущая НТВ подчеркнула, что «иногда может брякнуть, а потом пожалеть». «Это больше [вопрос] к академикам ТЭФИ, чем к Насте Ивлеевой. Мне она нравится», — добавила телезвезда.

49-летняя Кудрявцева ведет на НТВ передачи «Секрет на миллион», «Звезды сошлись» и «Большая перемена». Помимо этого, она выступала ведущей шоу «Хорошие люди» на радио «Маяк», программы «Испытание верности» на «Муз-ТВ» и была соведущей «Клуба бывших жен» на ТНТ.

В прошлом Кудрявцева регулярно вела музыкальную премию телеканала «Муз-ТВ», однако в 2020-м узнала, что мероприятие пройдет без нее. Как утверждается, в связи с этим Кудрявцева покинула канал «Муз-ТВ», на котором проработала более 20 лет.

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