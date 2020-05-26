Кудрявцева объяснила недоверие к врачам разорвавшимся грудным имплантом

Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, что больше не испытывает доверия к врачам, так как столкнулась с проблемами со здоровьем из-за увеличения груди. Как сообщает Starhit, свою позицию она объяснила в общении с пластическим хирургом Дмитрием Мельниковым.

Она пояснила, что из-за порвавшегося грудного импланта у нее возникли проблемы со здоровьем. В связи с этим ведущая испытывает недоверие к врачам, так как многие специалисты замалчивают возможные последствия хирургического вмешательства.

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«Это же все бизнес. Женщины должны понимать, что пластическая хирургия очень прибыльна, поэтому перед операцией необходимо внимательно ознакомиться со всем», — подчеркнула Кудрявцева. По ее мнению, врачи могут не рассказать всей информации.

Ведущая уверена, что в инциденте с подтекающим имплантом ей повезло — последствия могли быть куда более серьезными. Она призвала женщин серьезно обдумать все возможные будущие проблемы до того, как соглашаться на операцию. «У меня 15 лет все было нормально, а потом случилось», — пояснила Кудрявцева.

В декабре 2019 года Кудрявцева перенесла срочную операцию на груди. После прохождения ультразвукового исследования (УЗИ) и магнитно-резонансной томографии (МРТ) выяснилось, что один из ее имплантов порвался и протек. В результате Кудрявцевой удалили импланты с капсулой и силикон из тканей.

Телеврач, доктор медицинских наук Елена Малышева, комментируя ситуацию ведущей, назвала операцию безопасной и посоветовала женщинам использовать только покрытые оболочкой импланты. Однако Кудрявцева позже сообщала, что импланты могут быть причиной множества заболеваний — от хронической усталости до аутоиммунных заболеваний, лимфомы и рака крови.

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