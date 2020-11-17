Блогер готовил блюдо в прямом эфире и не заметил огромного таракана в миске

Пользователь TikTok под ником iglee3 вел прямой эфир, в котором готовил ужин и общался с подписчиками. В это время зрители заметили, что в его блюдо случайно попал огромный таракан. Об инциденте рассказал сам блогер, выложив фрагмент стрима у себя на канале.

Мужчина смешивал ингредиенты для ужина, но периодически отвлекался на танцы. Кроме того, блогер подходил к смартфону, чтобы почитать комментарии зрителей. Несколько из них увидели, что по шкафу над кухонным столом полз большой таракан. Пока iglee3 в очередной раз отошел от плиты, насекомое упало в миску с едой.

Вскоре после этого повар наконец прочитал, что произошло, и вернулся к еде. Он накрыл посуду, чтобы таракан не сбежал оттуда и, посмотрев внутрь прозрачной миски, эмоционально отреагировал. Дальнейшая судьба насекомого неизвестна.

Сам блогер с иронией отнесся к произошедшему. В опубликованном ролике он извинился перед зрителями за свою невнимательность и написал, что это «очень смешно».