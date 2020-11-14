TikTok починит интернет сидящему на березе блогеру «Лехе из деревни»

TikTok предложил помочь починить интернет блогеру из деревни Станкевичи Омской области Алексею Дудоладову, который вынужден подключаться к онлайн-занятиям, сидя на березе. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе сервиса.

В TikTok объяснили, что не могли остаться равнодушными к истории «Лехи из деревни». Более того, обучаться, забираясь на дерево, опасно для здоровья, подчеркнули в пресс-службе.

Также в сервисе решили пригласить Алексея в программу развития талантов, чтобы «помочь раскрывать свой потенциал на платформе».

Ранее блогер обратился к губернатору региона Александру Буркову с просьбой решить проблему со связью. Активист рассказал, что учится в институте и вынужден подключаться к онлайн-занятиям, сидя на березе, поскольку только там есть хороший доступ в интернет. Видеообращение студент опубликовал в TikTok. По его словам, в его деревне проведен лишь интернет 2G, и Zoom загрузить через него невозможно.