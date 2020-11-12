Сидящий на березе блогер попросил у губернатора доступ в интернет

Житель деревни Станкевичи Омской области обратился к губернатору региона Александру Буркову с просьбой решить проблему со связью. Активист рассказал, что учится в институте и вынужден подключаться к онлайн-занятиям, сидя на березе, поскольку только там есть хороший доступ в интернет. Видеообращение студент опубликовал в TikTok.

Студента, который в соцсети ведет аккаунт под ником omskiy.kolhoznik, зовут Алексей Дудоладов. Он рассказал, что столкнулся с проблемой в ноябре, когда не смог подключиться к занятиям в Zoom после перевода института на дистанционное обучение. По словам Дудоладова, дома у него проведен интернет 2G, но он не может загрузить через него приложение. Студент отметил, что теперь ему приходится ходить в лес, который находится в 300 метрах от деревни, залезать на восьмиметровую березу и таким образом посещать лекции. Житель деревни заявил, что летом 2020-го «стал популярным блогером» и выходил с дерева в прямые эфиры в соцсети, но после из-за холодной погоды переболел двусторонней пневмонией.

Сложившуюся ситуацию губернатор прокомментировал изданию «Подъем». Бурков отметил, что подобная проблема существует не только в Станкевичах. «Проблемы с интернетом у нас даже в центре села, он пропадает, зачастую нет связи, не говоря уже о малых деревнях. Операторы пытаются, все обещают ускоренный интернет, но пока никаких изменений нет. И в ближайшее время вряд ли там что-то изменится по части связи», — заявил губернатор. Он также пообещал связаться со студентом и в качестве временного решения вопроса предложил ему добираться до соседнего села и выходить в Zoom-конференции из местной школы.

Ранее в ноябре жители пермской деревни Косотуриха записали обращение к федеральному канцлеру Германии Ангеле Меркель и попросили ее присоединить участок местной дороги и построить там магистраль. Свой выбор они объяснили высоким качеством немецкой дорожной системы. Журналисты выяснили, что активисты написали письмо в посольство Германии, но не получили ответ от властей.

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