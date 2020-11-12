Прическа в стиле 90-х самой красивой женщины в мире стала трендом в TikTok

Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид, которая ранее получила статус самой красивой женщины в мире, продемонстрировала в соцсетях прическу в стиле 1990-х годов. На ее публикации обратили внимание в Bustle.

24-летняя манекенщица разместила в сторис своего Instagram-аккаунта селфи, на котором запечатлела себя в зеркало. Она снялась с распущенными волосами, обрамляющие лицо пряди которых окрашены в светлый цвет.

Как утверждает издание, такая прическа была трендом в конце прошлого века и вернулась в моду в 2020 году. В настоящий момент она пользуется популярностью у знаменитостей: таким образом осенью покрасили волосы певицы Бейонсе и Дуа Липа, а также младшая сестра Ким Кардашьян Кайли Дженнер.

Кроме того, сообщается, что окрашивание как у Хадид показали и популярные блогеры TikTok. В их числе оказалась Чарли Дамелио (Charli D'Amelio), на которую подписаны почти сто миллионов человек.

В октябре в моду вернулась объемная прическа, которая была популярна в 80-х годах прошлого века. Знаменитости начали массово размещать снимки, на которых показали мелкие кудри, уложенные в пышную прическу. При создании укладки они вдохновлялись образом актрисы Оливии Ньютон-Джон, сыгравшей главную роль в фильме «Бриолин» 1978 года.