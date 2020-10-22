Популярная в 80-х прическа вновь стала трендом у знаменитостей

Объемная прическа, которая была популярна в 80-х годах прошлого века, вновь вернулась в моду. На опубликованные в соцсетях кадры обратили внимание журналисты The Sun.

Знаменитости начали массово размещать снимки, на которых показали мелкие кудри, уложенные в пышную прическу. Отмечается, что при создании упомянутой укладки звезды вдохновлялись образом актрисы Оливии Ньютон-Джон, сыгравшей главную роль в фильме «Бриолин» 1978 года.

Так, например, поп-исполнительница Дженифер Лопес и звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Хлои Кардашьян поделились селфи, на которых продемонстрировали кудрявые локоны. Аналогичные фотографии опубликовали на своих страницах актриса Мишель Киган (Michelle Keegan), а также солистки группы Little Mix Джейд Феруолл (Jade Thirwall) и Перри Эдвардс (Perrie Edwards).

Фото опубликовано @khloekardashian

Помимо этого, с кудрявой прической также попозировали участницы шоу Love Island Молли Мэй (Molly Mae) и Меган Бартон-Хансон (Megan Barton Hanson), блогерша Софи Касаи (Sophie Kasaei) и модель Хлоя Ферри (Chloe Ferry).

Ранее в октябре популярная в 90-х прическа стала трендом в социальных сетях. Речь идет об окрашивании волос, при котором звезды обесцвечивают пряди, чаще всего — челки и локоны у лица. Такой вид окрашивания ввела в моду актриса Дрю Бэрримор и участницы группа Spice Girls в 1990-х годах.