Популярный в 90-х женский аксессуар стал трендом на карантине

Популярный в 90-х аксессуар, а именно ugly scrunchy («уродливая резинка для волос»), стал новым женским трендом на карантине, введенном из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Vogue.

По наблюдениям журналистов издания, знаменитости все чаще демонстрируют прически с текстильными резинками в соцсетях. В числе поклонниц украшения, например, оказались бодипозитивная певица Lizzo, поп-исполнительница Селена Гомез и супермодель Джиджи Хадид.

Кроме того, отмечается, что все больше «уродливых резинок» появляется в ассортименте известных интернет-ретейлеров, таких как Amazon, Asos, Shopbob, Ganni и Dermstore.

Фото опубликовано @j_ma_actress

Популярный звездный парикмахер Жюстин Марьян (Justine Marjan), которая сотрудничает с Хлои Кардашьян и Эшли Грэм, рассказала, что использует шелковую резинку каждый день и советует ее всем своим клиентам, независимо от структуры их волос. «Обычная резинка может вырвать волосы или нанести им другие повреждения, особенно если они влажные. В таком состоянии волосы наиболее хрупкие», — объяснила Марьян.

В апреле стало известно, что облегающие легинсы стали новым трендом во время изоляции в связи с пандемией коронавируса. Выяснилось, что количество поисковых запросов на тему покупки лосин возросло на 18 процентов с начала апреля. Особенно покупателей интересовали такие бренды, как Nike, Adidas и Beyond Yoga, а также изделия американской марки Spanx.

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