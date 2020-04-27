Облегающая домашняя вещь стала трендом во время изоляции

Облегающая домашняя вещь, а именно легинсы, стала новым трендом во время изоляции из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Independent.

Согласно отчету компании Lyst, отслеживающей потребительское поведение в сфере моды, количество поисковых запросов на указанную тему возросло на 18 процентов с начала апреля. В особенности покупатели интересовались лосинами таких брендов, как Nike, Adidas и Beyond Yoga, а изделия американской марки Spanx оказались в числе самых популярных продуктов месяца.

Кроме того, отмечается, что продажи компаний, которые производят лосины, продолжают расти и в настоящий момент. Так, просмотры сайта экологичного бренда Girlfriend Collective, продающего легинсы из переработанных пластиковых бутылок, увеличились на 244 процента по сравнению с прошлым годом.

Фото опубликовано @meganellaby

По словам главы отдела закупок Asos Селии Катберт (Celia Cuthbert), лосины собственного производства онлайн-ретейлера «4505» в этом месяце также разлетались. «За последние четыре недели мы продали на 55 процентов больше изделий марки, чем в предыдущие», — сообщила она.

Кроме того, спортивный бренд Lululemon также заявил о росте спроса на легинсы. «В такие неопределенные времена люди ищут вещи, которые могут принести радость и комфорт, и часто мода играет в этом ключевую роль», — подчеркнула директор по продажам Эмили Гордон-Смит (Emily Gordon-Smith), добавив, что категория «одежда для отдыха и спорта» сейчас находятся на пике популярности.

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Стилистка Ребекка Локвуд (Rebecca Lockwood) согласилась с ее высказыванием, добавив, что универсальность легинсов делает их идеальным продуктом, так как они подходят и для тренировок, и для отдыха, и для встреч в онлайн-платформе Zoom. «Правильные лосины не только подчеркивают достоинства фигуры, но и являются удобной и практичной вещью. Легко надеть, ходить, и стирать», — высказалась она.

Фото опубликовано @khloekardashian

Журналисты также отмечают, что в последние годы лосины стали одним из основных предметов гардероба таких знаменитостей, как Джиджи Хадид, Кендалл Дженнер и Кейт Мосс: они носят их везде, начиная от занятий йогой, заканчивая деловыми встречами и прогулками.

В апреле выяснилось, что еще одна повседневная вещь — носки с цветным принтом — стали трендом на карантине. Журналисты Independent обнаружили, что в социальных сетях появляется все больше фото с хэштегом #socksoftheday («носки дня»): в настоящий момент в Instagram по нему можно найти больше 373 тысяч постов. Среди поддержавших тренд оказались блогеры, стилисты и предприниматели.

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