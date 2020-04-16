Повседневная вещь стала трендом во время самоизоляции из-за коронавируса

Носки с цветным принтом стали модным трендом во время изоляции из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Independent.

Журналисты обнаружили, что в социальных сетях появляется все больше фотографий, на которых пользователи демонстрируют указанную повседневную вещь, отмечая ее производителя. В настоящий момент в Instagram по хэштегу #socksoftheday («носки дня») можно найти больше 373 тысяч постов.

Фото опубликовано @leandramcohen

Среди поддержавших тренд оказалась популярная блогерша Леандра Кохен (Leandra Cohen). Она сфотографировалась в зеркало ванной комнаты в пижаме и радужных носках марки Mother. Стилистка Зина Шах (Zeena Shah) в свою очередь показала зеленые босоножки и белые носки с принтом бренда Swedish Stockings.

Фото опубликовано @heartzeena

К ним присоединилась и предпринимательница Сабина Маркин (Sabina Markin). Девушка продемонстрировала домашний наряд и белые носки Adidas с логотипом бренда и синими полосками. Ее публикация набрала больше девяти тысяч лайков в Instagram.

В апреле блогерша прикрыла тело подушкой во время изоляции на камеру и случайно запустила тренд. Юзерша Фиро (Firo) закрепила подушку лилового цвета черным ремнем на талии и поделилась снимком в соцсетях, добавив хештег #quarantinepillowchallenge. Вскоре он стал вирусным в Instagram.

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