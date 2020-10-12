Популярная в 90-х прическа вновь стала трендом у знаменитостей

Окрашивание волос, которое было популярно в 90-х годах прошлого века, вновь стало трендом у знаменитостей. Фотографии с новой прической появились на их страницах в Instagram.

Звезды стали массово публиковать снимки, на которых они демонстрируют обесцвеченные пряди волос, чаще всего — челки и локонов у лица. Отмечается, что такой вид окрашивания ввела в моду актриса Дрю Бэрримор и участницы группа Spice Girls в 1990-х годах.

Фото опубликовано @beyonce

Так, например, передние пряди в светлый цвет покрасила предпринимательница Кайли Дженнер. Бывшая самая молодая миллиардерша поделилась серией селфи в винтажных серьгах Chanel и снимком в синем облегающем платье Balmain. На последнем изображении ее волосы уложены волнами. Помимо нее, обесцветили волосы певица Бейонсе и поп-исполнительница Дуа Липа.

В мае еще один популярный в 90-х тренд вернулся в моду во время пандемии коронавируса. Речь идет об аксессуаре для волос ugly scrunchy («уродливая резинка для волос»). Сообщается, что знаменитости начали все чаще демонстрировать в соцсетях прически с текстильными резинками.