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Популярные в 90-х сапоги вновь вернулись в моду

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Фото: Dr. Martens

Грубые ботинки из кожи, которые были популярны в 1990-х годах, вернулись в моду в 2020 году. На это обратили внимание журналисты Daily Mail.

По информации издания, знаменитости часто появляются на публике в кожаных сапогах на шнуровке, которые в сети прозвали берцами из-за сходства с высокими армейскими ботинками. Чаще всего их сочетают с джинсовыми шортами, oversize-футболками и толстовками. При этом некоторые звезды надевают описанную пару обуви с летними платьями разного кроя.

Фото опубликовано @styleofirinashayk

Так, например, российская супермодель Ирина Шейк прошлась по улицам Нью-Йорка в кожаном пиджаке марки J Brand X, сапогах с пряжками на союзке бренда Dr. Martens 1490 Quynn Boots, а также мини-платье с цветочным принтом Reformation на бретелях.

Папарацци также сняли 34-летнюю Шейк в другом образе: она отправилась в студию пилатеса в облегающем коротком платье на молнии синего цвета, грубых сапогах на шнуровке GAO и солнечных очках прямоугольной формы. В руках она держит маленькую кожаную сумку.

Кроме того, в аналогичной обуви дочь голливудского актера Уилла Смита Уиллоу пришла на показ нижнего белья бренда Рианны Fenty. Ее запечатлели в объемной футболке с принтом, черных шортах, длинном пальто того же цвета и сапогах-берцах длиною почти до колена Dr. Martens за 189 долларов (14 тысяч рублей).

Фото опубликовано @styleofirinashayk

Кроме того, журналисты обратили внимание на наряд актрисы и манекенщицы Индии Мур (Indya Moore). Звезду сфотографировали в худи люксового бренда DKNY, белых рваных джинсовых шортах и черных сапогах на резинке с тракторной подошвой и деталью желтого цвета.

Ранее еще одна популярная в 90-х вещь вновь стала трендовой. Речь идет о юбке-карандаш в пол. Чаще всего упомянутый предмет гардероба сочетают с кроп-топами, объемными свитерами или топами в бельевом стиле. В то же время некоторые пользователи предпочитают заправлять в юбки однотонные футболки или лонгсливы.

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