Облегающая юбка из 90-х вернулась в моду благодаря соцсетям

Облегающая вещь длины макси, которая была популярна в 1990-х годах, вернулась в моду благодаря соцсетям. Об этом сообщают эксперты моды издания Who What Wear.

Речь идет о юбке-карандаш в пол, ставшей трендом в 2020 году. Чаще всего описанный предмет одежды сочетают с кроп-топами, объемными свитерами или топами в бельевом стиле, которые носят на выпуск. В то же время некоторые пользователи предпочитают заправлять в юбки однотонные футболки или лонгсливы.

Фото опубликовано @annelauremais

По словам журналистов, многие покупатели при создании образов вдохновляются стилем героини Рейчел Грин (Rachel Green) из сериала «Друзья», который был особенно популярен в 90-х.

Отмечается, что такие юбки появились в ассортименте многих люксовых марок и масс-маркетовых брендов, а именно Forever 21, Norma Kamali, Asos и Jacquemus, а также & Other Stories, H&M и Rick Owens.

Фото опубликовано @champagnemani

Кроме того, за последний месяц известные модели и блогерши опубликовали в соцсетях множество снимков, на которых они попозировали в описанной вещи. Среди них, например, дизайнер Энн Лор Мейс (Anne Laure Mais), плюс-сайз-модель Имани Рэндольф (Imani Randolph) и креативный директор Лулу Сезон (Loulou Saison).

Ранее откровенный топ в стиле ретро стал новым летним трендом. Им оказался минималистичный топ napkin («салфетка»), состоящий из небольшого прикрывающего грудь отрезка ткани. Он удерживается на теле с помощью тонких бретелек, закрепляющихся на спине и шее.