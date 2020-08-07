Откровенный топ в стиле 90-х оказался новым летним трендом

Откровенная вещь в стиле ретро оказалась новым трендом лета 2020 года. Об этом сообщают эксперты моды издания Who What Wear.

Речь идет о минималистичном топе napkin («салфетка»), который состоит из небольшого прикрывающего грудь отрезка ткани. Он удерживается на теле с помощью тонких бретелек, закрепляющихся на спине и шее.

Отмечается, что описанный предмет гардероба напоминает другой популярный в 1990-х годах тренд: тогда в качестве топа девушки использовали шелковые платки, которые сворачивали в треугольник и перевязывали за спиной.

Топ napkin, выполненный из разных материалов и в нескольких вариантах расцветки, появился в летних коллекциях многих производителей одежды, в частности I Am Gia, Trois и Cult Gaia.

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Кроме того, за последний месяц известные модели и блогерши опубликовали в соцсетях множество снимков, на которых они запечатлены в таких топах. Среди них, например, оказалась австралийская модель Шанина Шейк, которая представила изделие марки Natalie Rolt.

Модные эксперты рекомендуют носить топ napkin с классическими брюками или джинсами свободного кроя.

Ранее в августе знаменитости и обычные пользовательницы соцсетей начали массово носить мужские трусы-боксеры в качестве шорт и запустили новый флешмоб. Речь идет о белье австралийского бренда Highrack. Дизайнер марки Тесса Макгрегор (Tessa McGregor) вдохновилась на создание описанных шорт, когда носила боксеры своего молодого человека по дому.