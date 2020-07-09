Еще один популярный тренд из прошлого вернулся в моду

Популярные в прошлом веке шорты-бермуды вернулись в моду в 2020 году. Об этом изданию Daily Mail сообщила британская стилистка Джесс Вуд (Jess Wood).

Модель представляет собой удлиненные до колен шорты с широкими штанинами и высокой посадкой. Эксперт моды отмечает, что указанную вещь в разное время носили мировые знаменитости, в том числе бывшая первая леди США Жаклин Кеннеди и супермодель Синди Кроуфорд.

В первую очередь шорты-бермуды порекомендовали выбирать высоким женщинам, однако девушки среднего роста также могут выбирать указанную вещь, комбинируя ее с визуально удлиняющими ноги туфлями на каблуках.

Ранее в июле сообщалось, что женская блузка с высоким воротником с оборкой также стала новой модной тенденцией в настоящее время. Стилисты напомнили, что вещь была особенно популярна в 1980-х годах благодаря матери британского принца Уильяма, принцессе Диане. Одна из причин возвращения описанной блузки в моду — тренд на сдержанную, максимально закрывающую тело одежду, который возник в 2019 году.

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