Популярный в 80-х «аксессуар-банан» вернулся в моду благодаря соцсетям

Аксессуар для волос, который был востребован в 1980-х годах, вернулся в моду благодаря соцсетям. Соответствующую информацию разместили эксперты моды New York Post на сайте издания.



Речь идет о заколке-«банане», получившей свое название благодаря характерной форме, напоминающей фрукт. Украшение представляет собой двусторонний гребень продолговатой формы.



По словам журналистов, многие покупатели при создании причесок с описанным аксессуаром вдохновляются стилем героинь фильмов и сериалов, которые были популярны в 90-х. Одним из таких персонажей является Рейчел Грин (Rachel Green) из сериала «Друзья».

Фото опубликовано @veronicalee5





За последний месяц известные модели и блогерши опубликовали в соцсетях множество снимков, на которых они позировали с прическами с упомянутой заколкой. Среди них, например, американские супермодели Кендалл Дженнер и Белла Хадид, блогерши Бриджит Роуз (Brigette Rose) и Вероника Ли (Veronica Lee).



Ранее популярные в 90-х разноцветные заколки в виде бабочек снова вернулись в моду. Пользователи сети начали массово делиться снимками своих причесок c упомянутым аксессуаром, ставя хэштег #butterflyclips. Например, юзерша @julia.artemiss закрепила на передних прядях розовые и фиолетовые заколки в тон макияжу.