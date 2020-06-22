Популярный в 90-х женский аксессуар вновь вернулся в моду

Популярный в 90-х аксессуар, а именно разноцветные заколки в виде бабочек, снова вернулся в моду. Соответствующую информацию разместили эксперты моды Metro на сайте издания.

Они обратили внимание на фотографию, опубликованную в Instagram-аккаунте британского интернет-магазина Asos. На кадре была изображена покупательница бренда, волосы которой украшало множество заколок ярких цветов: розовых, зеленых, желтых и оранжевых. Образ девушки дополнили солнцезащитные очки в неоновой оправе и несколько подвесок.

Подписчики марки оценили аксессуар и выразили свое восхищение по поводу вернувшегося тренда. «Отличный образ! Как раз недавно вспоминала про эти заколки», «Вау, возвращение 90-х!», «Эти заколки в виде бабочек напоминают мне детство», «Боже, я обожала такие заколки!» — комментировали они.

i love these butterfly clips so much 🥺🥺🥺🥺 . . . . . . . #sunseteyeshadow #glowy #highlighteronfleek #butterflyclips #curlyhair #curlyhairstyle Фото опубликовано @nasteexoilwaad

Другие пользователи сети начали массово делиться снимками своих причесок c упомянутым аксессуаром, ставя хэштег #butterflyclips. Например, пользовательница с никнеймом nasteexo собрала волосы в два симметричных пучка и украсила их «бабочками» желтых, рыжих и красных цветов. В свою очередь юзерша julia.artemiss закрепила на передних прядях розовые и фиолетовые заколки в тон макияжу.

В мае журналисты издания Vogue заявили, что в моду вернулся популярный в 90-х платок. Они обратили внимание на снимок британской певицы и модели Дуа Липы, которая сфотографировалась в шортах и кардигане серого цвета, повязав на голову шелковый платок с принтом в виде монограммы бренда Louis Vuitton.

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