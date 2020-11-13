США пока передумали запрещать TikTok

Министерство торговли США заявило, что пока не будет реализовывать запрет на приложение TikTok на территории страны, который должен был вступить в силу 12 ноября. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

В ведомстве отмечают, что закон, запрещающий американским магазинам приложений предлагать скачивание TikTok, не вступит в силу «в ожидании дальнейших юридических изменений».

Ранее суд в США временно заблокировал вступление в силу решения американской администрации об удалении приложения социальной сети TikTok из магазинов приложений Google и Apple. Судья Карл Николс удовлетворил просьбу владельцев TikTok о введении временного судебного запрета, однако отклонил прошение о введении аналогичного запрета на ограничение работы соцсети в стране с 12 ноября.

18 сентября стало известно, что пользователи, живущие на территории Соединенных Штатов, не смогут устанавливать обновления TikTok или WeChat. Власти не будут заставлять пользователей удалять приложения с телефонов, однако обяжут компании Аpple и Google удалить китайские приложения со своих платформ, доступных на территории страны. При этом Аpple и Google смогут сохранить приложения на платформах, действующих на территории других стран.