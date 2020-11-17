Названы новые проблемы PlayStation 5

Первые пользователи новой приставки от Sony пожаловались на проблемы с консолью. Об этом сообщает издание GizChina со ссылкой на публикации на Reddit.

Судя по дате постов, жалобы появились в середине ноября, сразу после появления PS5 в ограниченной продаже в некоторых странах. Геймеры обратили внимание на ошибку, которая не позволяет запускать или загружать ранее купленные игры. В большинстве случаев проблема касается игр, разработанных специально для приставки PS5, вроде улучшенной версии Сall Of Duty Black Ops: Cold War.

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Пользователи рассказали, что консоль не позволяет открыть игры, выводя на экран уведомление о загрузке, либо сообщая, что не может найти названный тайтл в библиотеке. В последнем случае система предлагает снова приобрести игру через PS Store.

В сообществе геймеров на Reddit рассказали, что единственным рабочим способом решения проблемы является перезагрузка приставки, однако это помогает не во всех случаях. Некоторые пользователи советуют сбросить ПО девайса до заводских настроек, однако при этом можно потерять все игры и сохранения. Журналисты полагают, что Sony готовит патч, который появится к моменту выхода PS5 в глобальную продажу.

Ранее в консоли нового поколения Sony обнаружили серьезный технический сбой, о котором рассказал журналист Джефф Герстманн (Jeff Gerstmann). По словам автора, после перевода игры Spider-Man Remastered в режим ожидания он не смог запустить ее снова, заметив, что система активировала процесс восстановления внешнего диска. Чтобы вернуть работоспособность приставки, Герстманну пришлось перезагрузить PS5.