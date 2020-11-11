Стало известно о первом случае поломки PlayStation 5

Приставка нового поколения от Sony вышла из строя во время обзора. Об этом в своем Twitter-аккаунте рассказал видеоблогер AngryCentaurGaming.

По словам автора, консоль для обзора ему прислали представители Sony. AngryCentaurGaming планировал записать подробное видео с распаковкой и обзором главных особенностей консоли, однако не сможет сделать этого из-за поломки устройства. Раскрытый видеоблогером случай поломки, судя по всему, является первым в своем роде — ранее игровые журналисты и блогеры не сообщали о критичных проблемах с приставкой.

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Автор уточнил, что сперва столкнулся с проблемами с накопителем, которые переросли в ошибки с интернетом и запуском девайса. «Сейчас моя PS5 на 100 процентов мертва», — подытожил AngryCentaurGaming. По его словам, представители Sony пытались исправить проблемы, когда им стало о них известно, но восстановить работоспособность приставки не удалось. Блогер заявил, что планировал сделать обзор и разыграть PS5 среди подписчиков, но теперь ему придется заказать новую PlayStation 5, чтобы выполнить обещание перед фанатами.

Ранее Sony опубликовала на своем сайте подробный материал, в котором ответила на основные вопросы о PS5. В частности, представители компании рассказали, что выпускаемые для приставки игры не имеют региональных ограничений, а геймерский девайс можно использовать как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. Консоль нового поколения от Sony появится в продаже 19 ноября.