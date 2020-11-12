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В PlayStation 5 нашли скрытую функцию

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Фото: Issei Kato / Reuters

В приставке нового поколения от Sony обнаружили скрытый браузер. Об этом сообщает издание ArsTechnica.

Чтобы найти программу для просмотра веб-страниц, журналисты посоветовали зайти в настройки системы PlayStation 5 и открыть руководство пользователя. В отличие от большинства информационных сообщений, появляющихся в интерфейсе консоли, руководство пользователя открывается в отдельном браузере. Соответствующий документ расположен по ссылке manuals.playstation.net, однако открыть его из других браузеров, например с телефона или компьютера, невозможно.

Авторы предположили, что Sony не рассчитывала, что обладатели консолей будут использовать браузер для навигации в сети, поэтому ограничила его функциональность. Чтобы выйти из руководства пользователя, нужно долистать его до конца и нажать на логотип Twitter, тем самым привязав свою учетную запись PS5 к аккаунту в соцсети. После этого браузер откроет интерфейс Twitter и позволит пользоваться сервисом микроблогов и другими сайтами.

В частности, журналистам удалось посетить Google, YouTube, Vimeo, Twitch, Spotify, Soundcloud и другие ресурсы в интернете. В материале говорится, что им удалось без проблем запустить видео на YouTube и включить музыку через Spotify. Однако некоторые сайты — как правило, работающие на Flash — открыть не удалось.

Журналисты напомнили, что официально в PlayStation 5 нет браузера. В интервью изданию AV Watch глава по развитию платформ Sony Хидеки Нисино (Hideki Nishino) заявил, что не видит необходимости в подобной программе на игровой приставке.

Ранее Sony опубликовала материал, в котором подробно ответила на многие вопросы о PS5. Представители корпорации заметили, что выпускаемые для приставки игры не имеют региональных ограничений, и что к консоли можно подключить внешние аксессуары вроде клавиатуры.

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