В PlayStation 5 обнаружена первая ошибка

В консоли нового поколения Sony нашли первый критический сбой. Об ошибке рассказал в своем Twitter журналист Джефф Герстманн (Jeff Gerstmann).

Герстманн столкнулся с проблемой во время игры в Spider-Man Remastered на PlayStation 5. Автор заметил, что перевел игру в режим ожидания, а когда запустил ее снова, то увидел, что система активировала процесс восстановления внешнего диска. По словам журналиста, данная ошибка была замечена им несколько раз, причем в одних и тех же условиях — при запуске Spider-Man Remastered.

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Джефф Герстманн подчеркнул, что обнаруженная им ошибка неизменно заканчивается черным экраном системы. Чтобы устранить неполадку, пользователю приходится нажать на кнопку питания на самой консоли. После этого PS5 запускается в нормальном режиме, хоть и выдает отчет об ошибке.

В комментариях к публикации автор уточнил, что при появлении ошибки консоль издает два «сердитых» звуковых сигнала. На вопрос, почему он не запускает Spider-Man Remastered со встроенного накопителя PS5, Герстманн заметил, что привык хранить игры на внешнем диске.

PlayStation 5 появится в продаже с 19 ноября. Ранее видеоблогер AngryCentaurGaming рассказал о серьезной поломке приставки Sony, с которой он столкнулся во время записи обзора. По словам автора, сперва PS5 известила его об ошибке с накопителем, затем появились проблемы с интернетом и запуском девайса.