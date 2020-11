Названа лучшая игра 2020 года

Скриншот: компьютерная игра The Last of Us Part II

The Last of Us Part II признана лучшей игрой года на церемонии Joystick Awards 2020. Запись мероприятия доступна на YouTube-канале GamesRadar.

Игра в жанре приключенческий боевик, кроме главного приза, победила в номинациях «Лучшая игра на PlayStation», «Лучший сюжет», «Лучший визуальный дизайн» и «Лучшее звуковое сопровождение». Авторов тайтла — Naughty Dog — отметили как главную студию 2020 года. По две награды получили Fall Guys, Hades и Minecraft. В частности, Fall Guys назвали лучшей мультиплеерной игрой и лучшей семейной игрой.

На мероприятии отметили Ori and the Will of the Wisps как лучший тайтл для Xbox, Call of Duty: Modern Warfare назвали лучшей киберспортивной игрой. Among Us назвали прорывом года, премию за поддержку проекта получила Minecraft. Также в ходе презентации наградили производителя видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080 в номинации «Лучшее железо», серия Worms и ее студия-разработчик Team17 попали в «Зал славы» Joystick Awards.

The Last of Us Part II была выпущена 19 июня 2020 года. Игра стала эксклюзивом для консоли PlayStation 4.

Ранее Time назвал лучшие, по версии журнала, игры 2020 года. Наивысший балл в рейтинге получила игра в жанрах roguelike и action/RPG Hades. В топ-5 также попали Spider-Man: Miles Morales, The Last of Us Part II, Among Us и Animal Crossing: New Horizons.