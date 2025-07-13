Синнер выиграл Уимблдон

Итальянский теннисист Янник Синнер победил испанца Алькараса и выиграл Уимблдон

Итальянский теннисист Янник Синнер одержал победу над испанцем Карлосом Алькарасом и выиграл Уимблдон 2025 года. Результаты доступны на сайте турнира.

Встреча завершилась победой итальянца в четырех сетах со счетом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4. Она длилась три часа и четыре минуты.

В полуфинале турнира Синнер оказался сильнее серба Новака Джоковича. Алькарас обыграл американца Тейлора Фрица.

В женском одиночном разряде победительницей Уимблдона стала польская теннисистка Ига Швентек. Она впервые в карьере выиграла турнир.