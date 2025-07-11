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20:59, 11 июля 2025Спорт

Джокович вылетел с Уимблдона

Теннисист Джокович проиграл Синнеру и вылетел в полуфинале Уимблдона
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: John Patrick Fletcher / Globallookpress.com

Сербский теннисист Новак Джокович вылетел в полуфинале Уимблдона 2025 года. Результаты доступны на сайте турнира.

Спортсмен проиграл первой ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру. Встреча завершилась в трех сетах со счетом 6:3, 6:3, 6:4 в пользу итальянца. В финале он сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом.

Ранее белорусская теннисистка Арина Соболенко, являющаяся первой ракеткой мира, проиграла американке Аманде Анисимовой в полуфинале Уимблдона и вылетела с турнира. Анисимова одержала победу в трех сетах — 6:4, 4:6, 6:4. Матч продлился 2 часа 38 минут.

Уимблдон продлится до 13 июля. Призовой фонд нынешнего турнира составляет 53,5 миллиона фунтов.

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