Первая ракетка мира Соболенко вылетела с Уимблдона

Белоруска Арина Соболенко проиграла Аманде Анисимовой в полуфинале Уимблдона

Белорусская теннисистка Арина Соболенко, являющаяся первой ракеткой мира, проиграла американке Аманде Анисимовой в полуфинале Уимблдона и вылетела с турнира. Об этом в четверг, 10 июля, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Анисимова одержала победу в трех сетах — 6:4, 4:6, 6:4. Матч продлился 2 часа 38 минут.

23-летняя Анисимова впервые вышла в финал турнира серии «Большого шлема». До этого ее лучшим результатом был полуфинал, куда она выходила на Ролан Гаррос-2019.

В решающем матче Уимблдона Анисимова встретится с победительницей другого полуфинала, в котором сыграют полька Ига Швентек и швейцарка Белинда Бенчич. Финал состоится в субботу, 12 июля.

Уимблдон продлится до 13 июля. Призовой фонд нынешнего турнира составляет 53,5 миллиона фунтов.