В США заявили о заморозке линии фронта на Украине

WSJ: Линия фронта на Украине замирает из-за противостояния FPV-дронов

Стремительное развитие и массовые поставки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) привели к заморозке линии фронта на Украине. Об этом сообщила американская газета The Wall Street Journal (WSJ). Издание провело анализ, как применение новейших дронов отразилось на ходе боевых действий, и пришло к выводу, что в настоящее время именно беспилотники доминируют на поле боя.

Число атак с применением БПЛА начало увеличиваться с 2024 года — сейчас сотни российских и украинских беспилотников находятся в воздухе по всей линии фронта, отмечается в материале. Дроны способны не только доставлять боеприпасы, но даже эвакуировать раненых. Но что важнее, — БПЛА отслеживают перемещения вдоль линии фронта и направляются для нанесения ударов по живой силе и технике.

По оценкам газеты, наибольшее влияние на ситуацию оказали FPV-дроны. Они сыграли ключевую роль в заморозке линии фронта: все, что находится в радиусе около двадцати километров от линии соприкосновения, теперь может стать целью для таких дронов, пишет WSJ.

Ранее командир подразделения БПЛА 93-й бригады Украины Александр заявил в разговоре с газетой The New York Times, что преимущество Вооруженных сил России на поле боя перед украинскими военнослужащими заключается в увеличении дальности ударов дронов.