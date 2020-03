Автор «Чернобыля» создаст сериал по игре The Last of Us

Изображение: скриншот игры «The Last of Us»

Американский телеканал HBO совместно с Sony Pictures Television выпустит сериал по видеоигре The Last of Us (официальное название «Одни из нас»). Одним из шоураннеров выступит Крэйг Мэйзин, создатель сериала «Чернобыль», передает The Hollywood Reporter.

Отмечается, что вместе с Мэйзиным над сериалом будет работать Нил Дракманн, сценарист и креативный директор видеоигры. Он выступит исполнительным продюсером и будет ответственен за написание сценария шоу. Проект станет первым телесериалом Sony Pictures Television.

Приключенческий боевик The Last of Us вышел в 2013 году для консоли PlayStation 3. Сюжет вращается вокруг контрабандиста Джоэла и девочки-подростка Элли, которые пытаются выбраться из опасной карантинной зоны в постапокалиптическом мире на территории бывших США через 20 лет после пандемии, вызванной мутировавшим грибком. В январе агрегатор рецензий Metacritic признал The Last of Us лучшей игрой десятилетия.

Сериал Мэйзина «Чернобыль» стал одним из лучших сериалов 2019 года по версии многих профильных изданий и занял второе место в списке самых обсуждаемых в России фильмов и сериалов.

