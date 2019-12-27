Опубликован список самых обсуждаемых фильмов и сериалов года

Опубликован список самых обсуждаемых фильмов и сериалов 2019 года. Об этом сообщает «Газета.Ru».

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Отмечается, что «Игра престолов» обогнала все другие шоу и набрала более 100 тысяч упоминаний. На втором месте оказался проект «Чернобыль», который упоминали 21 тысячу раз, а на третьем — «Ведьмак» с 18 тысячами упоминаний. Также часто обсуждали сериалы «Очень странные дела», «Полицейский с Рублевки», «Ходячие мертвецы» и «Мандалорец».

Среди кинолент лидером оказалась картина «Мстители: Финал», которую упомянули более 32 тысяч раз. Следом за ней — «Джокер» (29 тысяч упоминаний) и «Однажды в … Голливуде» (19 тысяч упоминаний).

Ранее в декабре аналитики портала «КиноПоиск» составили рейтинг фильмов, сериалов и персон, которые зрители выше других оценили в 2019 году. Главным иностранным фильмом года стала «Зеленая книга» Питера Фаррелли. Среди российских фильмов первое место занял «Балканский рубеж» Андрея Волгина.

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