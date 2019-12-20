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Названы самые ожидаемые фильмы 2020 года

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Киноресурс IMDb опубликовал список самых ожидаемых фильмов 2020 года.

На первом месте оказалась картина Кэти Янь «Хищные птицы», в которой группа супергероинь противостоит преступному лидеру Черной Маске. Главные роли исполнили Марго Робби, Джерни Смоллетт-Белл, Мэри Элизабет Уинстэд, Рози Перес, Элла Джей Баско, Юэн Макгрегор и Крис Мессина.

Вторым самым ожидаемым фильмом названа работа Джеффа Фаулера «Соник в кино», основанная на серии видеоигр Sonic the Hedgehog. В ленте снялись Джеймс Марсден и Джим Керри, ежа Соника озвучил Бен Шварц.

Тройку замкнул боевик Джозефа Косински «Топ Ган: Мэверик», являющийся продолжением фильма «Лучший стрелок». Действие картины происходит спустя 34 года после событий в первом фильме. В боевике снялись Том Круз, Майлз Теллер, Вэл Килмер и другие.

Кроме того, в десятку наиболее ожидаемых также вошли такие киноленты, как «Не время умирать» Кэри Фукунаги, «Черная вдова» Кейт Шортланд, «Мулан» Ники Каро, «Чудо-женщина: 1984» Пэтти Дженкинс, «Дюна» Дени Вильнева, «King’s Man: Начало» Мэттью Вона и «Форсаж 9» Джастина Лина.

Ранее кинокритик журнала The Hollywood Reporter Тодд МакКарти назвал картину Квентина Тарантино «Однажды в... Голливуде» лучшим фильмом 2019 года. На втором месте оказался криминальный триллер «Неограненные драгоценности» Бена и Джошуа Сэфди. На третьей строчке — «Маленькие женщины» Греты Гервиг, восьмая полнометражная экранизация одноименного романа Луизы Мэй Олкотт.

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