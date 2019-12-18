Россияне выбрали лучшие фильмы года

Россияне выбрали лучшие фильмы 2019 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на статистику проекта «Кино Mail.ru».

На первом месте рейтинга оказался блокбастер братьев Руссо «Мстители: Финал». На второй позиции разместился «Джокер» Тодда Филлипса, а на третьей — «Однажды в… Голливуде» Квентина Тарантино.

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Четвертое место заняла кинолента Джеймса Кэмерона и Роберта Родригеса «Алита: Боевой ангел». Замкнул пятерку «Аладдин» Гая Ричи.

Российские зрители также проголосовали за лучшие сериалы уходящего года. В первую тройку были включены такие шоу, как «Чернобыль», «Почему женщины убивают» и «Любовь, смерть и роботы».

Ранее россияне выбрали свои любимые новогодние картины. Рейтинг возглавила картина Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» На второй позиции оказалась голливудская кинолента «Один дома», снятая Крисом Коламбусом. Тройку замкнула еще одна работа Рязанова — комедия «Карнавальная ночь».

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