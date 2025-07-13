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21:30, 13 июля 2025Наука и техника

В США сделали признание о переданных Украине танках Abrams

NI: Переданные Украине Abrams не могут соперничать с противотанковым оружием РФ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Leah Millis / Reuters

Танки Abrams M1, поставленные на Украину государствами Североатлантического альянса, не могут соперничать с современным арсеналом противотанкового оружия России. Об этом сообщает американское издание The National Interest.

В статье отмечается, что несмотря на свои возможности, Abrams с трудом выдерживают конкуренцию с более совершенным арсеналом российского противотанкового оружия. «Целых 87 процентов украинского парка основных боевых танков M1 Abrams были уничтожены, захвачены или утеряны с момента первой поставки этой серии на фронт», — утверждается в публикации.

Множество проблем, начиная от отсутствия у Киева авиационной и артиллерийской поддержки и заканчивая недостатком технических специалистов и нехваткой личного состава и техники, способствовали неэффективности танков данной серии на передовой, констатируют авторы материала.

Ранее западное издание Military Watch Magazine (MWM) рассказало о недостатках танков Abrams. В частности, их расход топлива значительно выше, чем у других машин, что усложняет их использование в затяжном конфликте.

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