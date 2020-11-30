Рассекречена дешевая версия PlayStation 5

В 2021 году Sony выпустит бюджетную версию своей приставки нового поколения. Об этом сообщает китайское издание 3DMGAME.

Журналисты ссылаются на сообщение одного из авторитетных блогеров в Weibo. Источник сообщает, что японская корпорация намерена представить дешевую версию PlayStation 5. По его информации, консоль получит название PlayStation 5 Lite.

Блогер сообщил, что выход подобной приставки на рынок решит проблему с дефицитом на игровую консоль Sony. Также PS5 Lite смогут приобрести геймеры, которые считают, что оригинальная приставка стоит слишком дорого. Технические характеристики и ограничения, которые будут наложены на новую консоль, не рассекречиваются. По данным блогера, Sony представит бюджетную PS5 во второй половине 2021 года.

В актуальную линейку игровых приставок Sony входят две модели — PlayStation 5 с дисководом и ее цифровая версия, устройства оценены в 499 и 399 долларов соответственно. Линейка консолей предыдущего поколения Sony состояла из оригинальной модели PlayStation 4, PlayStation 4 Slim и PlayStation 4 Pro. Два последних устройства были представлены спустя три года после выхода PS4.

Ранее стало известно, что для вышедшей 19 ноября в глобальную продажу PS5 будет недоступна возможность расширения встроенного накопителя. В будущем геймеры смогут увеличить емкость встроенной памяти с помощью сторонних накопителей формата NVMe SSD.