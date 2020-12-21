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Девушка подралась в магазине за PlayStation 5 и была нокаутирована

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Фото: @ _ _ justkeith

В магазине техники Walmart в Северной Каролине, США две девушки подрались из-за приставки PlayStation 5. Одна из них была нокаутирована. Запись с камеры видеонаблюдения, запечатлевшей драку, опубликовал таблоид Daily Star.

Вначале они просто громко пререкаются, однако ситуацию усугубляют попытки мужчины разнять спорящих женщин. В итоге крики переросли в драку, на которую никак не отреагировали остальные покупатели — они просто начали снимать происходящее на телефоны.

Разнимать их начали только тогда, когда одна из американок повалила вторую на пол и стала бить ее ногами по голове. На тот момент упавшая уже была без сознания. Участницы драки успели скрыться из магазина до приезда полицейских.

По данным правоохранителей, это уже вторая драка из-за консоли за неделю. До этого женщина с ребенком на руках ударила полицейского, когда ей сказали, что приставки закончились.

Ранее PlayStation 5 вошла в список лучших гаджетов 2020 года по версии The Verge. Журналисты отметили новый контроллер DualSense, «который открывает новые увлекательные возможности».

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