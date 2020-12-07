Раскрыты подробности PlayStation 5 Pro

Sony запатентовала консоль с двумя видеокартами. Об этом сообщает издание GSM Arena.

В соответствующем документе раскрываются подробности относительно приставки, имеющей два графических процессора. Как сообщается, они могут работать либо по отдельности, либо сообща. В этом случае увеличивается производительность устройства и снижается общая нагрузка на систему. Журналисты полагают, что опубликованный патент может косвенно подтверждать тот факт, что инженеры японской корпорации работают над PlayStation 5 Pro.

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В документе подробно описывается устройство приставки с двумя графическими процессорами. Инженеры подчеркивают, что реализация идеи игровой приставки с двумя видеокартами намного сложнее, чем устройство аналогичного ПК. В процессе работы пара графических процессоров будет сообща обрабатывать каждый кадр и передавать его на модуль видеовыхода. Потенциально это может обеспечить более высокое качество VR-игр в разрешении 4K с частотой обновления изображения 120 кадров в секунду.

В патенте также упоминается возможность запуска облачных игр. Инженеры уточняют, что новая приставка должна получить дополнительные датчики, включая NFC, GPS, инфракрасный порт и прочие.

Патент на регистрацию изобретения был подан в январе 2019 года и опубликован в июле 2020 года. В декабре документ был раскрыт на сайте FPO.

PlayStation 4 Pro — улучшенная версия PS4 — появилась спустя три года после выхода оригинальной версии приставки. Pro-модель отличалась от базовой консоли более совершенным аппаратным оснащением и поддержкой 4K.

В конце ноября появились слухи, что Sony работает над бюджетной версией PS5. По информации инсайдера, выход модели, которая должна получить название PlayStation 5 Lite, запланирован на вторую половину 2021 года. Оригинальная версия PS5 появилась в продаже 19 ноября.