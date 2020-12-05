Наука и техника
 
Последние новости
Седьмой российский регион объявил 31 декабря выходным днем
Полиция Парижа применила газ и задержала более 20 участников протеста
Организатор вечеринок рассказал о шикарной жизни в замке Пугачевой
«Манчестер Сити» впервые в сезоне выиграл два матча подряд в АПЛ
Известного украинского музыканта убили ради квартиры в престижном районе
Ученица Тутберидзе превзошла мировой рекорд Косторной на этапе Кубка России
Жители российского города пожаловались на зуд от выбросов с заводов
Украине предрекли «второй Донбасс»
Найдена первая противостоящая антителам мутация коронавируса
Новости партнеров
Прослушать новость

Новый Xbox Series X назвали разочарованием года

Перейти в «Мою Ленту»
Изображение: Xbox

Новая игровая консоль Xbox не произвела впечатления приставки нового поколения. Об этом в материале для Forbes заявил игровой журналист Мэтт Гарднер (Matt Gardner).

Автор заметил, что считает Xbox Series X улучшенной версией Xbox One X, особенно в плане дизайна корпуса. Однако обновление серии не показалось ему «захватывающим», чего он ожидал от приставки нового поколения. По словам Гарднера, он сыграл в несколько тайтлов, но не смог понять, чем новая консоль оказалась радикально лучше прежней. «Конечно, все стало четче и быстрее, но что еще?» — задался вопросом журналист после прохождения Call of Duty: Black Ops Cold War и Watch Dogs: Legion на приставке от Microsoft.

Гарднер заявил, что разочарован «разрекламированными» нововведениями консоли 2020 года выпуска. Например, функцию Quick Resume автор назвал не такой быстрой, как казалось, и требующей постоянного подключения к интернету. Минорные изменения в контроллере, тем не менее сделали невозможным использование прежних док-станций для его зарядки.

Колумнист Forbes подчеркнул, что на Xbox не так много эксклюзивных игр, как на PS5, поэтому Microsoft следует подумать над решением проблемы в этом направлении. Журналист заметил, что выпуск Halo Infinite постоянно откладывается, а дата выхода таких игр, как Fable, State of Decay 3 и Forza, вообще не раскрывается.

В заключении автор заявил, что чувство разочарования, возможно, вызвано лишь его завышенными ожиданиями. «Я готов поспорить, что многие владельцы PlayStation 5 испытывают такие же чувства по отношению к своим новым консолям», — подытожил Гарднер.

Xbox Series X и S появились в продаже 10 ноября. В Европе стоимость консолей составила 499 и 299 евро соответственно, в России — 45 590 и 26 990 рублей соответственно.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Why The Xbox Series X Is 2020’s Biggest Gaming Disappointment
Сестра разбила Xbox брата в наказание за плохую успеваемость в школе
Названа лучшая игра 2020 года
Названы лучшие устройства 2020 года
Microsoft раскрыла стоимость Xbox Series X
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:0326 октября

«Страна развивалась от одного кризиса к другому»

Что привело Россию к катастрофе 1917 года
02:5620 ноября

Вышли два новых трейлера Cyberpunk 2077 с Киану Ривзом

06:43 2 декабря

Раскрыт секрет непобедимости рака

05:36 2 декабря

В РАН оценили вероятность внезапного взрыва Солнца

Наука и техника00:0116 октября

«Без радикальных перемен было не обойтись»

Кто остановил развал России и сделал ее великой державой
04:55 2 декабря

«Союз» со спутником Falcon Eye стартовал с космодрома во Французской Гвиане

03:50 2 декабря

Илон Маск назвал сроки отправки человека на Марс

03:32 2 декабря

Биолог предупредила о преждевременном старении перенесших COVID-19

Наука и техника00:03 6 октября
1918 год. Военный лагерь в США. Перед отправкой в Европу американские солдаты полощут горло раствором соли с содой в качестве профилактики гриппа

«Утром человек был здоров, а к вечеру захлебывался кровью»

Как опасный вирус убил больше людей, чем две мировые войны
03:24 2 декабря

Поставки импортных комплектующих для SSJ-100 оказались под угрозой

00:16 2 декабря

В «Роскосмосе» прокомментировали третье прилунение Китая

00:08 2 декабря

«Сотрудник №1» ушел из SpaceX

Россия
Путин назначил Чубайса своим спецпредставителем
«В клетке накапливаются генетические поломки»
Рак ежегодно убивает сотни тысяч россиян. Почему его годами не могут обнаружить?
Сидевшая с 15 лет на диетах москвичка умерла от истощения
Россиян попросили не пить 42 дня перед вакцинацией от коронавируса
Кубанские производители труб модернизируют коммунальные сети при господдержке
Путин поручил начать массовую вакцинацию от коронавируса
Когда она начнется и кто первым получит прививки?
Все материалы
Мир
Трамп решил заблокировать оборонный бюджет с санкциями против «Северного потока-2»
«Мир скатится к катастрофе»
Трамп довел отношения США и Китая до состояния холодной войны. Что теперь делать Байдену?
Байден позвал Трампа на свою инаугурацию
Байден рассказал о своей политике в отношении России на посту президента
Крещение кровью
Союзники США впервые признали казни мирных жителей в Афганистане. Элитный спецназ убивал даже детей
Назван препятствующий выпадению волос напиток
Антивирус Конфуция
Вторая волна пандемии захлестнула мир, но обошла стороной азиатские страны. В чем секрет их успеха?
Все материалы
Бывший СССР
Гори все огнем
Сожженные дома, разрытые могилы, убитый скот — что оставляют в Карабахе армянские беженцы
«Я украинец второго сорта»
Вербовщик «Правого сектора» сидит в российской тюрьме. Что он думает о русофобии и Майдане?
Христиане идут
В Литве пришли к власти давние противники России. Теперь они готовы побороться за свободу Белоруссии
«Нам такое будущее не нужно»
Белорусские студенты и преподаватели — о молодежных протестах, репрессиях и эмиграции
Все материалы
Экономика
Россиян успокоили по поводу дефицита вина перед Новым годом
Джек МаНемая сцена
Си Цзиньпин обиделся на основателя Alibaba. Чем это грозит богатейшему человеку Китая?
Способное достроить «Северный поток-2» судно приблизилось к месту работ
Судьба миллиарда
О голосовании за распределение лотерейного выигрыша
Назван трубоукладчик «Северного потока-2» в водах Германии
На пять балов
Владимир Путин поддержал использование цифровых платформ в школьном образовании
На Украине подсчитали потери от запуска «Северного потока-2»
Все материалы
Силовые структуры
Российского прокурора взяли под стражу за помощь китайцам с контрабандой
В убийстве россиянки и ее четырехлетней дочери заподозрили учительницу
Устроившего стрим с мертвой подругой российского блогера отпустили
«Для фанатиков главное — жестокость»
Большинство осужденных за терроризм в России — мусульмане. Почему так происходит?
Россия выдала Белоруссии участника прославившейся в 90-е банды «морозовцев»
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Все материалы
Наука и техника
Раскрыта картина поражения легких при коронавирусе
Новая реальность
Как технологии возвращают героев и заставляют их делать нереальные вещи
В iPhone 12 сломалась сотовая связь
Земля оказалась на грани климатической катастрофы
В США подтвердили аварию второго F-117 в Югославии
Длинный метр
Sony выпускала легендарные телефоны. Почему сейчас о ней забыли?
Все материалы
Спорт
Министр спорта России оценил подписание Трампом «акта Родченкова»
Диего Марадона«Халатность, безрассудство и некомпетентность»
Смерть Марадоны оставила много загадок. Почему полиция допускает, что его могли убить?
Самая сексуальная спортсменка мира показала тренировку в обтягивающих лосинах
Со «шпорами» на «пушки»
Дерби Северного Лондона, битва «Лидса» с «Челси» и новое испытание для МЮ — главные интриги тура АПЛ
Украинский футболист назвал Крым российским и описал последствия перехода в РПЛ
Майк Тайсон и Рой Джонс«Почему никто не боялся за мою задницу?»
Майк Тайсон и Рой Джонс зарубились не на шутку. Боксеры забыли, что им на двоих больше ста лет
18-летнего футболиста арестовали за нападение на судью
Все материалы
Культура
Ни конца, ни рая
«Ходячие мертвецы», «Симпсоны» и не только: какие сериалы пора было закончить задолго до финала
«Они вызывали ужасную смерть»
Какие существа живут в доме вместе с людьми и надо ли их бояться?
«Демонические советские злодеи»
 
Ушко Песни из постели
Ушко, улыбочка, Шабаш: кто и как делает самую необычную музыку в России
Все материалы
Интернет и СМИ
В Турции задержали российских журналистов
«Лента.ру» получила «Премию Рунета — 2020»
Российский блогер в прямом эфире довел подругу до смерти
Он выгнал ее на мороз, а наутро нашел мертвой
Путин анонсировал цифровую трансформацию по всей России
«Боевые подруги» дагестанской блогерши в прямом эфире избили ее обидчицу
«На грани сучки и хорошей девочки»
Психолог учит управлять мужчинами и незаметно пускать газы. Ее советы набирают миллионы на YouTube
Все материалы
Ценности
Ким Кардашьян снялась в простыне со своим лицом и вызвала раздражение фанатов
«Мы ехали двое суток, я плакала всю дорогу»
Синяки, 20-килограммовое платье и новая мать: как выдают замуж осетинских девушек
Жителям Петербурга на фоне запретов сделали особое предложение в новогоднюю ночь
Майли СайрусГрязный шик
Почему богатые люди тратят тысячи долларов на грязную, рваную и старую одежду
Телезвезда надела облегающее платье из латекса и запустила тренд среди коллег
Эммануэль Макрон и Брижит Макрон«Как бы вы меня ни избегали, я на вас женюсь»
Жена приучила Макрона к роскоши. Он скупает элитную недвижимость и мастерски уходит от налогов
Украинка с почти двухметровыми волосами рассказала о неприличных просьбах мужчин
Все материалы
Путешествия
«Он слишком хорош для этого мира!»
Одиночество, предательство и суицид: печальная история владельца самого популярного замка в Германии
«Боишься? Не бойся, я сам боюсь»
Человеческие кости, смертоносный ледник и древние обычаи: чем туристу заняться в Северной Осетии
«Здесь ощущают прилив сил и бодрости»
Президентский камень, мумии и обряды: зачем российскому туристу ехать в зимнюю Сибирь
Сад земных наслаждений
Голые женщины, высохшие озера и охота хищников: как люди видят мир с высоты птичьего полета
Все материалы
Из жизни
Брошенная женщина попыталась сорвать свадьбу бывшему возлюбленному
Выглядящая моложе своего возраста 51-летняя женщина раскрыла секрет красоты
«Они думают, что так везде, поэтому жаловаться не на что»
Корпорации зарабатывают миллиарды на рабском труде женщин, которые теряют детей и зрение
Бизнесмен написал семье «COVID-19 добил меня» и покончил с собой
Семья нашла в доме жуткую тайную комнату под лестницей и напугала тысячи людей
Все материалы
Стали известны характеристики электрической BMW 7-Series
Тест гигантского вездехода «Бурлак» из России
Видео: самый большой вездеход в мире — автодом выше дома!
Карбоновые сиденья Cadillac получат подогрев и вентиляцию
Лучшее автомобильное видео ноября 2020
Автомобили летают, перепрыгивают друг друга и падают с 30-метровой высоты
У Tesla пузырятся подголовники. Производитель винит владельцев
Рассказываем всё об обновленном Volkswagen Tiguan для России
Как изменился главный немецкий кроссвер российского рынка после рестайлинга?
Самый мощный Toyota RAV4 провалил «лосиный тест»
Все материалы
Дом
Назван средний размер ипотеки в России
Ни в какие ворота
Россияне не хотят жить в обычных домах. Они строят себе жилища самых безумных форм
Кинолог перечислил источники опасности для собаки дома
Склад грехов
Как американец завалил здание церкви хламом и прославился на весь мир
Секс-символ советского кино Светличная решила подарить свою квартиру соседям
Солнечный угар
Квартиры в Сочи начали дешеветь. Стоит ли их покупать?
Все материалы
Нацпроекты
Диагностический медцентр на севере Сахалина откроется в апреле 2021 года
Тепловой удар
Глобальное потепление остается мировой угрозой. Как с ней справляется Россия?
Бюджет нацпроекта «Культура» увеличили на 13 миллиардов рублей
«Молодые и здоровые могут за три дня оказаться в реанимации»
Врач из «красной зоны» — об опасных симптомах и непредсказуемости коронавируса
В России утвердят концепцию полной утилизации упаковки товаров
«Люди бычки на пол кидают — они не будут заморачиваться»
Россияне не желают сортировать мусор. Как их заставить?
Россиянам предложили давать скидки по «семейному индексу»
Все материалы