Сестра разбила Xbox брата в наказание за плохую успеваемость в школе

TikTok / laurin

В американском штате Коннектикут сестра разбила молотком игровую консоль Xbox One X, чтобы наказать двоюродного брата за плохую успеваемость в школе. Видео произошедшего появилось на платформе TikTok.

20-летняя Лаурин Наэми получила разрешение у тети Лилиан проучить ее сына Антонио, который днями и ночами играл на приставке. «Лаурин, делай, что хочешь, потому что меня он уже не слушает», — сказала Лилиан. После этого сестра поднялась на второй этаж и зашла в комнату брата. Он сидел перед монитором в наушниках и играл в Fortnite на приставке.

Лаурин отсоединила игровую консоль, спустилась с ней на первый этаж и выбросила приставку во двор. Антонио побежал за сестрой с криками: «Что ты делаешь, бро? Верни мой Xbox». Затем девушка подошла к консоли и ударила ее молотком. «Ты не слушаешь маму», — напомнила она брату.

Антонио вернулся в дом и пожаловался матери на то, что Лаурин уничтожила его Xbox. Вскоре он снова вышел во двор, осмотрел консоль и с раздражением отшвырнул ее. «Мне жаль, — иронизирует Лаурин на следующих кадрах видео. — На самом деле нет. Иди исправляй свои оценки».

Ролик собрал более 12 миллионов просмотров и десятки тысяч комментариев. Многие зрители заявили, что Ларин «перегнула палку». «Можно было просто забрать ее. Это было лишним», «От того, что ты разбила его приставку, он не будет учиться лучше», «Это ничему его не научит», — писали пользователи сети.