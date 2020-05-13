90-летняя старушка стала старейшим блогером-геймером

90-летняя старушка из Японии увлеклась ведением игровых стримов и попала в Книгу рекордов Гиннесса как старейший в мире геймер, ведущий YouTube-канал. Об этом сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса.

Японка Хамако Мори (Hamako Mori), известная в Сети как блогер Gaming Grandma, родилась 18 января 1930 года. Она начала играть в видеоигры, когда ей было 39 лет, интерес к ним ей привили дети. «Со стороны это выглядело весело, и я решила попробовать. Поначалу я скрывала свое увлечение и играла, пока меня никто не видит», — рассказала Мори.

Все эти годы женщина коллекционировала игровые консоли. Первой из них была Cassette Vision, выпущенная в Японии в 1981 году. Сейчас геймерша использует для игр PlayStation 4. «Сначала мне было тяжело ее освоить, но новейшие экшн-игры со всей их зрелищностью заставили меня разобраться с техникой. Теперь я буквально одержима всеми этими новшествами», — призналась женщина.

Несколько лет назад Мори решила, что играть только для себя бесполезно, и завела канал на YouTube, чтобы делиться своим игровым опытом с другими людьми. Вскоре стримы пожилой японки начали набирать тысячи просмотров, а на ее канал подписались более 188 тысяч человек.

Мори призналась, что игры заставляют ее чувствовать себя молодой и придают ей силы. «По прошествии стольких лет я поняла, что игры — это мое призвание. Я наслаждаюсь жизнью, и это прекрасно», — рассказала пенсионерка.

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