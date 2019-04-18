«Бабушка-Халк» поставила мировой рекорд

В американском штате Арканзас 69-летняя Шэри Мобли (Sharie Mobley) поставила мировой рекорд по пауэрлифтингу в своей возрастной категории. Как сообщает информационный портал Local Memphis, она подняла 138 килограммов в становой тяге.

Мобли начала тренировки со штангой, когда ей исполнилось 60 лет. Изначально она пришла в тренажерный зал, чтобы бороться с остеопорозом. Пенсионерке так понравилось заниматься с весами, что она поставила себе цель побить как можно больше мировых рекордов.

«Это моя мотивация. Это заставляет меня жить. Сидеть дома — не для меня», — призналась Мобли. Другие посетители тренажерного зала шутливо прозвали ее «Бабуля-Халк» (Granny Hulk). Старушка весит 55,8 килограмма и способна поднять штангу, вдвое тяжелее себя.

Пенсионерка также может сделать 175 приседаний со штангой подряд. К октябрю она хочет увеличить их число до 205.

Мобли занимается с тренером четыре раза в неделю по два часа. Ее наставник Курт Мэттисон (Kurt Mattison) восхищается характером старушки. «Мне кажется, она помогает мне больше, чем я ей», — признался он.

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