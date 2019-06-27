Долгожительницу арестовали за хорошее поведение

Полиция английского графства Большой Манчестер исполнила желание престарелой женщины и арестовала ее. Об этом сообщает издание The Guardian.

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93-летняя Джози Бердз (Josie Birds) хотелось узнать, каково попасть за решетку, но никогда не нарушала закон. О мечте долгожительницы рассказала ее внучка Пэм Смит (Pam Smith). «Просьба заключалась в том, чтобы бабушку "арестовали" и отвели в один из полицейских участков», — рассказывается в пресс-релизе полиции.

Смит отблагодарила полицию в Twitter. «Большое спасибо полиции Большого Манчестера за сегодняшний "арест" бабушки Джози, — написала женщина. — Ей 93 года, здоровье все хуже, и она хотела, чтобы ее за что-нибудь арестовали, пока не поздно».

«Мы рады видеть, что благодаря нам старушка улыбнулась и вычеркнула еще один пункт из списка дел, которые желает сделать перед смертью», — заявила главный инспектор полиции Манчестера Дениз Пай (Denise Pye).

В 2018 году сообщалось, что жительница американского города Огаста, штат Мэн, организовала арест 93-летней матери, чтобы сделать ей сюрприз на день рождения. Старушка любила телепередачу «Полицейские» и сказала дочери, что хотела бы узнать, каково быть арестованным и оказаться на заднем сиденье полицейской машины.

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