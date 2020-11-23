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Названы лучшие устройства 2020 года

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Изображение: Sony

Игровые приставки нового поколения и складной смартфон от Microsoft попали в список 100 лучших устройств 2020 года. Соответствующий рейтинг был опубликован на сайте журнала Time.

PlayStation 5 и консоли линейки Xbox Series были включены в рейтинг в категории «Развлечения». Авторы рейтинга отметили, что приставки от Microsoft позволяют запускать игры с частотой 120 герц и являются для геймеров аналогом «Netflix для игр». PS5 журналисты назвали самой мощной игровой консолью, которую они когда-либо видели. Также в категорию «Развлечения» попали вертикальный телевизор Samsung Sero, облачный сервис видеоигр Nvidia GeForce Now, 4K-телевизор LG GX OLED, игра Nintendo Animal Crossing: New Horizons.

Главными изобретениями года в категории «Бытовая электроника» были названы, в частности, экшен-камера Insta360 One R, камера Sony a7C, беспроводная гарнитура Nuheara I Qbuds2 MAX. В список устройств также внесли складной смартфон Microsoft Surface Duo, который, по описанию Time, «можно использовать как ноутбук». «Он пока что не заменит ваш iPhone и его потрясающую камеру, но в будущем это может случиться, — заметил журналист Патрик Лукас Остин.

Также в список главных изобретений уходящего года составители списка внесли гарнитуру виртуальной реальности Pico Interactive Neo 2 Eye VR Headset, кроссовки Allbirds Tree Dasher, водородно-электрический двигатель ZeroAvia, умную каску Guardhat HC1 Communicator, экологичный смартфон Fairphone 3+.

В описании рейтинга говорится, что продукты, девайсы и технологии были выбраны журналистами издания. Лауреатов топа оценивали по критериям оригинальность, креативность, эффективность, амбициозность и влияние на мир.

В декабре 2019 года журнал Time назвал лучшие, по мнению редакции, гаджеты прошедшего десятилетия. В список попали планшет Apple iPad, электромобиль Tesla Model S, портативный компьютер Rapsberry Pi, платформа Google Chromecast, квадрокоптер DJI Phantom, наушники Apple AirPods и прочие девайсы.

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