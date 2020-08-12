Microsoft раскрыла цену своего складного смартфона

Складной смартфон Surface Duo появится в продаже осенью. Девайс от Microsoft доступен для предзаказа на сайте компании, сообщает издание The Verge.

Анонсированный в октябре 2019 года аппарат имеет складную конструкцию, состоящую из двух половин с OLED-дисплеями диагональю 5,6 дюйма разрешением 1800x1350 пикселей каждый и соотношением сторон 4:3. В разложенном состоянии устройство имеет рабочую поверхность 8,1 дюйма разрешением 2700x1800 пикселей с соотношением сторон 3:2. Журналисты отметили, что экраны Surface Duo независимы друг от друга в отличие от гибких дисплеев складного смартфона Samsung Galaxy Fold.

Устройство получило чип Snapdragon 855, шесть гигабайт оперативной и 256 гигабайт встроенной памяти. Гаджет имеет 11-мегапиксельную камеру с поддержкой HDR, семикратным зумом, который Microsoft называет super zoom, записью 4К-видео с частотой 30 кадров в секунду. Девайс получил электронную стабилизацию изображения, в условиях низкой освещенности автоматически включается ночной режим. В зависимости от состояния смартфона камеру можно использовать как для съемки объектов, так и для видеосвязи.

Аппарат оснащен аккумулятором емкостью 3577 миллиампер-часов, по словам инженеров Microsoft, на одной зарядке девайс может проработать в течение целого дня. Устройство работает на Android, поддерживает встроенные приложения пакета Office. Журналисты обратили внимание, что новинка не имеет поддержки 5G и модуля NFC для бесконтактной оплаты.

Предзаказ на Surface Duo можно оформить на сайте компании, устройство появится в продаже 10 сентября. Стоимость складного девайса составляет 1399 долларов или около 103 тысяч рублей.