Раскрыты продажи PlayStation 5

PlayStation 5 установила рекорд по продажам. Об этом сообщает портал Vgchartz.

Специалисты зафиксировали информацию о том, что за первые пять недель в мире было продано 3,73 миллиона единиц консолей Sony. Для сравнения, конкурентная модель Xbox Series X/S разошлась тиражом чуть более двух миллионов девайсов. Портативная консоль Nintendo Switch, запущенная в 2017 году, за первые пять недель была продана в количестве 2,33 миллиона штук. Согласно раскрытым данным, на старте продаж доля PS5 на рынке составляет 46,2 процента.

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Похожая динамика была замечена и на крупнейших мировых рынках. В частности, в США в течение первых пяти недель приставки PlayStation 5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch разошлись тиражом в 1,5, 1,1 и 0,9 миллиона единиц соответственно. В Европе успели реализовать 1,3 миллиона PS5, тогда как Xbox Series X/S и Nintendo Switch приобрели порядка 533 и 601 тысяча геймеров соответственно.

В Японии — на родине PS5 и Switch — лидировали компактная приставка от Nintendo. За первые пять недель NS разошлась тиражом 564 тысячи экземпляров. За аналогичный период на местном рынке было продано 226 тысяч штук PlayStation 5 и 31 тысяча девайсов Xbox Series X/S.

Авторы издания отметили лидерство приставки нового поколения Sony. В отчете уточнили, что если Nintendo Switch и Xbox Series X/S были запущены в продажу синхронно во всем мире, то PlayStation 5 в первую очередь — 12 ноября — дебютировала на рынках США, Канады, Японии и других стран. 19 декабря консоль стала доступной для покупки по всему миру.